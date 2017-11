Die schockierendste Enthüllung, die in den Auszügen der früheren DNC-Vorsitzenden Donna Brazile enthalten ist, wurde in einer Übersicht der Washington Post begraben.

Brazile sagte, sie befürchtete eine mögliche Vergeltung durch im Hintergrund aktive Elemente innerhalb der Clinton-Kampagne und der Demokratischen Partei, die sie für das Email-Leck von Hillary Clinton verantwortlich machen könnte. Ihre Befürchtungen verstärkten sich ihrer Bschreibung nach noch, und zwar nach dem mysteriösen Tod des ehemaligen Wahlkampffunktionärs Seth Rich, der Berichten zufolge bei einem Raubüberfall ums Leben kam, obwohl vielfach über einen möglichen demokratischen Plan spekuliert wurde, Seth Rich wegen seine Rolle zu beseitigen. die DNC-Emails an Wikileaks weiterzuleiten.

Braziles Angst liess sie schliesslich um ihr eigenes Leben fürchten, während der Zeit als sie als vorläufige Vorsitzende der DNC diente.

Jetzt wird Brazile von einigen im Clinton Camp Democraps sogar unterstellt, für die Russen zu arbeiten. Sie wird a la McCarthy zum Sündenbock gemacht.

Rechtsgerichtete McCarthy-Demokraten wollen unbedingt die Russen beschuldigen und den Krieg gegen Russland unterstützen, den Clinton und Victoria Nuland mit dem Putsch in der Ukraine angeschoben haben, einem Kriegsakt gegen Russland, um die Marienebasis der Russen in Sebastopol in ihre Gewalt zu bekommen.

https://www.washingtonpost.com/politics/brazile-i-considered-replacing-clinton-with-biden-as-2016-democratic-nominee/2017/11/04/f0b75418-bf4c-11e7-97d9-bdab5a0ab381_story.html?tid=ss_fb&utm_term=.c13a3a4e4418

