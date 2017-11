US-Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard: „Die Organisation der Demokratischen Partei der USA muss komplett überholt werden … Keine Spiele, keine weitere Vergeltung“

Wir haben heute von Donna Brazile erfahren, etwas, was viele Menschen schon lange vermuteten, und das sich als wahr herausstellte. Die DNC, die nationale Organisation der Demokratischen Partei der USA hat ihren Kandidaten bereits über ein Jahr vor den Vorwahlen heimlich ausgewäht.

Dies wirft ein Licht darauf, wie tief die Regeln der Kampagnenfinanzierung unterminiert sind – und wie sie einzelne Kandidaten geschwächt haben, während sie politische Parteien und spezielle Interessensgruppen gestärkt haben.

Diese Gesetze erlaubten es der Clinton-Kampagne, die Grenzen der Regeln für die Kampagnenfinanzierung zu umgehen, indem sie Millionen von Dollar durch die DNC und die Vertragsstaaten leiteten und dabei die Kontrolle über die DNC übernahmen.

Zusammen mit der kürzlichen Vergeltungsaktion gegen Unterstützer von Bernie Sanders und Keith Ellison und ihrer Entmachtung im DNC Exekutivkomitee, ist dies nur ein weiterer Beweis dafür, dass die DNC komplett erneuert werden muss, um unsere Partei aus der Hand von den speziellen Interessensgruppen und einer Gruppe weniger Mächtiger befreien muss, zurück in die Hände der Menschen.

Wir müssen eine echte Reform der Wahlkampffinanzierung herbeiführen. Wir müssen das undemokratische System der Superdelegierten loswerden. Wir brauchen eine sofortige oder unmittelbare Registrierung bei den Vorwahlen der Demokraten implementieren um das Engagement der Wähler zu fördern.

Wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern als darum, den Status quo zu schützen.

Keine Spiele mehr, keine Vergeltung mehr. Keine Gewinner und Verlierer mehr.

Wir müssen jetzt handeln, um unsere Partei zurückzugewinne – eine Partei, die dem Volk gehört, um für einen neuen Weg zu kämpfen, der offen, transparent und rechenschaftspflichtig ist und unsere Demokratie stärkt.

