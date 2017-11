Nicht „faschistisches Russland“, sondern Twitter hat US-Wahlkampf manipuliert (RT Deutsch)

Twitter muss vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. Der Vorwurf: Der Kurznachrichtendienst habe mit Moskau kooperiert, um die US-Wahlen zu manipulieren. Wie sich zeigte, hat Twitter tatsächlich den Wahlkampf beeinflusst, aber ganz anders als behauptet.

Die anti-russische Hysterie in Washington nimmt immer groteskere Formen an. Nachdem die Befragung der Vertreter von Facebook, Twitter und Google vor dem US-Kongress bislang immer noch keine belastenden Belege hervorbrachte, die den gegen Moskau erhobenen Vorwurf untermauern könnten, sich in die US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr eingemischt zu haben, müssen sich die Social-Media-Unternehmen nun schwere Vorwürfe gefallen lassen.

Verschiedene Senatoren warfen Twitter und Co. sogar vor, mit Russland zu konspirieren, um die Demokratie in den USA zu untergraben. Moskau soll durch das Schalten von Anzeigen in den Sozialen Medien sowie durch eine vom Kreml befehligte digitale Trollarmee die US-Wahlen zugunsten Donald Trumps beeinflusst haben.

Ein Beispiel für die hysterischen Gefilde, in denen sich die Debatte mittlerweile bewegt, lieferte der demokratische Senator Ron Wyden: „Angesichts der gegenwärtigen faschistischen Führung in Russland, die mit Enthusiasmus unsere Demokratie untergräbt, muss Amerika die Werte verteidigen, die uns groß gemacht haben und aggressiv gegen diese Spionage vorgehen.“

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/nordamerika/60087-nicht-faschistisches-russland-sondern-twitter-us-wahlkampf-manipuliert/

