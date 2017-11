Der JFK-Triumph des Tiefen Staates über Trump – Alles ist möglich, wenn ein US-Präsident den „Tiefen Staat“ ignoriert. – von Ray McGovern (Rubikon)

von Ray McGovern

Anders als angekündigt, gab Präsident Donald Trump die Geheimakten zur Ermordung Präsident John F. Kennedys nicht vollständig frei. Er habe keine andere Wahl gehabt, sagte Trump, nachdem die US-Geheimdienste von ihm verlangt hatten, ihnen noch mehr Zeit zu geben, um den Rest der Akten zu bearbeiten – aus „Sicherheitsgründen“. Ex-CIA Analyst Ray McGovern meint, Präsident Trump sei nun lange genug im Amt gewesen, um die Spielregeln kennenzulernen. Er scheint ebenso eingeschüchtert worden zu sein wie sein Vorgänger Obama – durch den Tiefen Staat.

Zum Artikel: https://www.rubikon.news/artikel/der-jfk-triumph-des-tiefen-staates-uber-trump

