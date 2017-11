Do, 09.11. 19.30 Uhr

Couragiert gegen den Strom – Über Goethe, die Macht und die Zukunft

Dr. Sahra Wagenknecht, MdB, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke

im Gespräch mit

Dr. Peter Gauweiler, langjähriger ehemaliger CSU-Politiker

Moderation: Peter Zudeick, Journalist und ARD-Korrespondent

