Russland ergreift Initiative für Nachkriegsordnung in Syrien – Russland entschlossen, militärische Erfolge in Syrien zu nutzen, um eine neue Nachkriegsordnung zu implementieren (DWN)

Russlands militärischer Erfolg in Syrien nimmt Konturen an: Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben Reuters zufolge die Provinzhauptstadt Deir Ezzor vollständig vom IS zurückerobert. Eine Bestätigung durch staatliche syrische Medien gab es am Donnerstag zunächst nicht. Die syrische Armee wird in ihrem Kampf gegen verschiedene Söldner von der russischen Luftwaffe sowie von schiitischen Milizen unterstützt.

weiterlesen hier

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/11/03/russland-ergreift-initiative-fuer-nachkriegsordnung-syrien/

oder hier

http://bit.ly/2iqt8Q6

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge