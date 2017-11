Papst Franziskus warnt eindringlich vor Krieg

Papst Franziskus hat eindringlich vor Kriegen und den daraus resultierenden Leiden gewarnt. „Mit dem Krieg verliert man alles“, sagte der Papst bei einer Messe auf einem Friedhof für US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in Italien getötet wurden. In Gedenken an die Opfer von damals forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche: „Nie wieder Krieg, nie wieder diese unnütze Tragödie.“

https://de.nachrichten.yahoo.com/papst-franziskus-warnt-eindringlich-krieg-173016310.html?soc_src=mail&soc_trk=ma

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge