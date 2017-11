Wer betreibt hier wirklich Propaganda? – Zur Einordnung des staatlichen Auslandsrundfunks (RT Deutsch)

Der Westen erzittert vor RT und Sputnik. Offenbar traut man den russischen Auslandssendern einen Einfluss zu, den man selbst mithilfe seiner eigenen Programme gerne in Russland hätte. Dass diese Wünsche sich nicht erfüllen, hat allerdings Gründe.

von Gert-Ewen Ungar

Die angebliche russische Einflussnahme im Westen ist derzeit in aller Munde. Den Nachrichtenkanälen RT und Sputnik kommt dabei viel Aufmerksamkeit zu. Sie stehen unter Generalverdacht. Die Argumente, die dabei vorgebracht werden, sind thesenhaft formuliert. Die Sender würden Falschmeldungen verbreiten, die dazu dienen sollen, Verwirrung in der Bevölkerung zu stiften. Es handele sich um Staatssender, da sie über den russischen Staatshaushalt finanziert werden. Sie würden daher auch keinen richtigen Journalismus machen, schlussfolgert der Mainstream, sondern würden lediglich Propaganda im Sinne der russischen Politik verbreiten. Zentrales Ziel sei es, den Westen zu destabilisieren.

Situation in den USA

Parallel zum Erfolg von RT eskaliert derzeit insbesondere in den USA die Hysterie. Der zentrale Vorwurf, Russland hätte die US-Wahl beeinflusst, macht vor dem Auslandssender nicht halt. Handfeste Beweise dafür bleiben aus, dennoch wird der Vorwurf medial auf großer Flamme am Kochen gehalten. Das treibt seltsame Blüten. Über das Allerabsurdeste wird nämlich gar nicht erst berichtet, nämlich dass sich mit den USA nun ausgerechnet jenes Land über eine vermeintliche Einmischung beschwert, das sich selbst seit Jahr und Tag die Praxis der Einmischung bis hin zur militärischen Intervention vorbehält, sollten in irgendeinem anderen Land Wahlen nicht in seinem Sinne ausgehen und Posten mit dem US-Establishment missliebigen Politikern besetzt werden.

Die Liste der Maßnahmen zur Abstrafung russischer Medien für etwas, was diese dem bisherigen Erkenntnisstand nach gar nicht getan haben, ist inzwischen lang. Anlässlich des Amtseids Donald Trumps beispielsweise bannt Facebook den Livestream von RT, mit dem der Sender die Amtseinführung dokumentieren wollte.

Dubiose Autoren publizieren Webseiten wie Propornot, die über angebliche russische Propaganda informieren sollen, und werden prompt durch die großen US-amerikanischen Zeitungen wie Washington Post gereicht, obwohl die Quelle keinerlei journalistische Standards einhält.

Google schmeißt RT aus dem YouTube-Premium-Paket, Twitter verbietet Werbung von RT und Google fummelt an seinen Algorithmen, so dass bei einer Suche Beiträge von RT kaum noch gelistet werden.

RT soll sich in den USA als ausländischer Agent registrieren, was die Handlungsfähigkeit des Kanals massiv einschränken würde. Es werden Listen mit Teilnehmern an Sendungen von RT ins Netz gestellt. Der mit Ausgang des Mittelalters abgeschaffte Pranger ist in moderner Form wieder zurück.

Situation in Europa

Auch in Europa machten zahlreiche Meldungen über eine vermeintliche Wahlbeeinflussung die Runde. Hervorgetan hat sich hier vor allem Frankreich. Insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron witterte, als er noch Präsidentschaftskandidat war, eine Beeinflussung durch RT, blieb jedoch ebenfalls jeden Beweis dafür schuldig.

Insgesamt ist die Situation im Moment zwar weniger hysterisch als in den USA, wo eine unterlegene Kandidatin und ihre Gefolgsleute den Glauben an eine russische Beeinflussung zur Staatsreligion erhoben haben. Doch auch hier wird der Weg der Eskalation beschritten.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/59846-wer-betreibt-hier-wirklich-propaganda/

