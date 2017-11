Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat wiederholt die Anschuldigungen über die angebliche Einmischung Moskaus in Wahlen in den USA und Europa zurückgewiesen. Er bezeichnete die Vorwürfe als „Fantasien“, erhärtet durch „kein einziges Beweismittel“.

https://deutsch.rt.com/international/59890-lawrow-nicht-ein-beweis-fuer-russische-einmischung-in-us-wahlen/

