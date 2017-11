Mehr als 20 Menschen sind heute bei einem Luftangriff der saudi-arabischen Allianz im Jemen ums Leben gekommen. Das ist ein weiteres trauriges Ereignis in einem Krieg, der schon Tausende Menschenleben forderte und Perspektiven für das ganze Land zerstörte. Daraus lässt sich nur ein richtiger und überfälliger Schluss ziehen: Die Bundesregierung muss ihre Unterstützung für die islamistische Kopf-ab-Diktatur Saudi-Arabien endlich beenden und ihre Rüstungsexporte sofort stoppen.

