Die Lieferung des amerikanischen THAAD-Raketenabwehrsystems hatte zu schweren wirtschaftlichen Verwerfungen zwischen China und Südkorea geführt, nachdem China südkoreanische Firmen boykottiert hatte. Nun will Seoul von weiteren Stationierungen Abstand nehmen.

den ganzen Artikel lesen

https://deutsch.rt.com/asien/59816-suedkorea-spricht-sich-gegen-thaad-und-millitaerische-allianz-aus/

