https://rutube.ru/video/fc4c22a744ed1a1c2ce116a2287dfb74/

Die Bundesrepublik gab den Extremisten bereitwillig die Ausreisegenehmigung und half sogar den Prozess zu beschleunigen. Terror Beihilfe die den Tod tausender Syrer und Iraqis zur Folge hatte…

