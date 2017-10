Der ehemalige Premierminister Katars, Hamad bin Jassim, spricht offen über die Unterstützung von Terrorgruppen gegen die Assad- Regierung.

In einem Interview gab der ehemalige Premierminister Katars Hamad bin Jassim jetzt offen zu, dass die USA, Saudi-Arabien, die Türkei und Katar von Anfang an Extremisten in Syrien unterstützt haben. Zusammen finanzierten und bewaffneten sie diese djihadistschen Kräfte.

Der ehemalige Premier bestätigt auch, dass mit Wissen Washingtons die Regierung Saudi-Arabiens den Terroristen die Anweisung gab, Damaskus anzustecken, d.h. dass Ryad die Bombardierung des Flughafens in Damaskus anordnete

Dies kam jetzt durch NSA-Dokument ans Licht, in dem u.a. auch klar aufgezeigt ist, dass die bewaffnete Anti-Assad Opposition in Syrien faktisch von Anfang an unter direkter Kontrolle Ryads und Washingtons stand.

Der Konflikt innerhalb des Golf-Kooperationsrats (GCC) – insbesondere zwischen Saudi-Arabien und Katar zeigt immer neue Details auf. Man versteht jetzt, dass alle Golfmonarchien über Jahre Terrorgruppierungen .m Irak und in Libyen und zuletzt in

Syrien aktiv unterstützt haben. In Syrien war es von Anfang an Ziel die Regierung Assad zu entmachten.

Interessanterweise sagt Hamad bin Jassim, dass Katar im Besitz von Dokumenten und Aufzeichnungen sei, die all diese beweisen sollen.

Darüberhinaus sagt der ehemalige Premier Hamad bin Jassim in dem Interview, dass sowohl der 2015 verstorbene König von Saudi-Arabien als auch Washington darauf drängten, dass Katar eine führende Rolle spielen sollte.

Der Ex-Premier Hamad bin Jassim versucht die Rolle Katars damit zu rechtfertigen, dass alle zusammen hätten agieren müssen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge