1542 Milliardäre besitzen 6 Billionen Dollar und 815 Millionen Menschen hungern

USA weiter vorne: Laut offizieller Lesart sollen 563 US-Milliardäre über 2,8 Billionen US-Dollar Vermögen verfügen.

Die Schweizer Großbank UBS und die Pricewaterhouse Coopers veröffentlichten jetzt ihre Zahlen.

Nr. 1 weltweit sind die 563 US-Milliadäre mit 2,8 Billionen US-Dollar Vermögen.

Insgesamt gibt es weltweit 1542 Milliardäre., das heisst die USA stellen mehr als ein Drittel.

Das weltweite Vermögen aller Milliardäre stieg 2016 um ca 20% auf derzeit ca. sechs Billionen US-Dollar.

In Europa gibt es 342 Milliardäre, die über ein Gesamtvermögen von 1,3 Billionen Dollar verfügen.

In Deutschland leben 117 Milliardäre. Damit liegt das Land in dieser Hinsicht immer noch an der Spitze.

In Asien leben 637 Milliardäre mit einem Vermögen von zwei Billionen US-Dollar.

Über 300 Milliardäre leben in China.

Die Dynamik des Vermögenswachstums in Asien ist immens.

Durchschnittlich Alle zwei Tage wird dort ein Mensch zum Dollar-Milliardär.

Die Vereinten Nationen haben kürzlich den neuen Bericht mit aktuellen Zahlen zum Hunger in der Welt veröffentlicht. Gewaltsame Konflikte und Naturkatastrophen sind der Grund dafür, dass im 2016 geschätzt ca. 815 Millionen Menschen weltweit an Hunger litten.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge