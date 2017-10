Syrische Studenten: Man muss Assad-Gegner sein, um Asyl in Deutschland zu bekommen (RT Deutsch)

Danke an diese mutigen Studenten!! Die meisten der Vereine in Berlin, die syrische Flüchtlinge unterstützen, eine Arbeit die wichtig und richtig ist, stellen sich tragischerweise auf die Seite der syrischen „Opposition“ und deren Sponsoren. Das ist abzulehnen und ist moralisch verwerflich. Man verleumdet den syrischen Staat, Syriens Regierung und die zigtausenden getöteten syrischen Regierungssoldaten als Verbrecher. Man macht aus Opfern ganz einfach Täter. Syrier, die vor dem Krieg hierher geflohen sind und jetzt zurückkehren wollen, werden nicht unterstützt, nein sie müssen sich vielmehr wieder an Leute wenden, die sie illegal über die Grenze von Griechenland in die Türkei bringen und dann geht es weiter nach Syrien. Und unsere Regierung und größtenteils auch unser Presse verbreiten weiterhin Falschbehauptungen und Lügen vom verbrecherischen Assad „Regime“.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge