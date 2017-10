Neue Enthüllungen: Mindestens 2 Todesschützen in das JFK Komplott verwickelt – Ein Schuss kam von vorne

Das Dokument „32144493“ stellt fest, dass mindestens zwei Personen in das Attentat involviert waren. Der erste Schuss, der unterhalb des Adamsapfels in den Hals des Präsidenten eindrang, wie dieses jetzt veröffentlichte Dokument feststellt. Dieser Schuss sei von vorne abgefeuert worden, und zwar von der Brücke über den Parkway. Zudem habe es auch ein Einschussloch in der Windschutzscheibe des Autos des Präsidenten gegeben.

https://www.archives.gov/…/jfk/releases/docid-32144493.pdf

Britischer Journalist wurde 20 Minuten vor dem Attentat informiert. Er bekam einen anonymen Hinweis.. Das geht aus einer der jetzt veröffentlichten 2800 Akten hervor.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge