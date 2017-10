https://de.sputniknews.com/panorama/20171027318060072-syrien-c-waffen-einsatz-terroristen/

US-Koalition meldet C-Waffen-Einsatz in Syrien und Irak durch IS

27.10.2017

Die US-geführte Anti-Terror-Koalition hat laut ihrem Sprecher Ryan Dillon die Anwendung von Giftstoffen durch die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) in Syrien und im Irak registriert.

„Wir haben an zwei verschiedenen Orten mit chemischen Stoffen gefüllte Minen und Granaten für einen Raketenwerfer entdeckt, die man als C-Waffen zu verwenden versuchte. Zudem haben wir Vorräte an industriellem Material gesehen, die bei ihrer Mischung ebenfalls als C-Waffen genutzt werden können“, so Dillon.

