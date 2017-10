—————————————-

27.10.2017

Nach der Freisetzung von Giftgas und dem Tod von über 80 Menschen im April in Syrien hält der Streit um die Schuldfrage weiter an. Nun sind Details eines OPCW-Berichts bekannt geworden, der Damaskus verantwortlich macht – allerdings ohne Ermittlungen vor Ort.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/59703-syrien-opcw-macht-damaskus-fuer-giftgaseinsatz-verantwortlich/

