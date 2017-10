Gerhard Schröder wird immer wieder für seine Tätigkeiten in Russland kritisiert. Nun brilliert er als diplomatischer Vermittler im Auftrag der Bundeskanzlerin. Durch seine Hilfe wurde Peter Steudtner aus türkischer Haft entlassen. Ein positives Zeichen für die deutsch-türkischen Beziehungen?

