Mit Öcalan gegen Syrien Nach der Einnahme Rakkas durch kurdische Kräfte wittert Damaskus einen Pakt ­zwischen USA und IS – Von Karin Leukefeld, Damaskus (junge Welt)

Die von den USA geführte »Anti-IS-Koalition« kann ihren Kampf in Syrien bald einstellen. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« kontrolliert nur noch weniger als fünf Prozent des syrischen Territoriums. Das sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einem Treffen der Verteidigungsminister der ASEAN-Staaten am 23. und 24. Oktober in Manila.

Vor dem Eingreifen der russischen Luftwaffe in Syrien ab 2015 habe der IS mehr als 70 Prozent Syriens kontrolliert. 998 Städte, Ortschaften und Dörfer seien befreit worden, wird Schoigu von der russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Die russische Luftwaffe habe mehr als 900 Ausbildungslager sowie 666 Fabriken zur Herstellung von Munition und militärischer Ausrüstung zerstört. Mehr als 200 Öl- und Gaseinrichtungen, 184 Ölraffinerien, 126 Tankstellen sowie rund 4.000 Tanklastwagen seien ebenfalls vernichtet worden. Syrien kehre langsam wieder zu einem friedlichen Leben zurück.

Die »Anti-IS-Allianz« denkt jedoch offenbar nicht an ein Ende ihres völkerrechtswidrigen Einsatzes in Syrien.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/320863.mit-%C3%B6calan-gegen-syrien.html

