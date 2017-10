26.10.2017

Das EU-Parlament zeichnet die Opposition in Venezuela mit dem Sacharow-Preis für die „Verteidigung der Menschenrechte“ aus. Verwiesen wird auf deren „Kampf für ein demokratisches Venezuela“. Die Preisträger hatten 2002 einen Putsch gegen Hugo Chávez gebilligt und unterstützt.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/59622-sacharow-preis-2017-eu-parlament-putschisten-venezuela/

