27.10.2017

Auch wenn in Vororten von Damaskus noch gekämpft wird, Mörsergranaten in die Stadt hineingeschossen werden, Eigentum zerstören und Menschen töten, auch wenn die Raketen und Bomben umgekehrt von der syrischen Armee über der Ghouta niedergehen, geht das Leben in Damaskus seinen eigenen, stoisch-stolzen Gang. Ein Bericht aus Syriens Hauptstadt.

Hier zum Bericht: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20171027318056457-damaskus-reportage-exklusiv/

