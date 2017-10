Japan arbeitet an einer Alternative zur „Neuen Seidenstraße“ Chinas und will hierzu mit den USA, Australien und Indien strategische Gespräche führen. Tokio denkt zudem darüber nach, seine außenpolitischen Ziele in der Region künftig aggressiver zu verfolgen.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/asien/59661-asien-japan-will-neue-seidenstrasse-untergraben/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge