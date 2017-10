Wahrscheinlich 536.000 wohnungslose Menschen im Jahr 2018

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) hat für das Jahr 2014 ermittelt, dass 335.000 Menschen in der BRD ohne Wohnung leben mussten. Somit stieg die Anzahl der Betroffenen seit 2012 um rund 18 Prozent. Zugleich rechnet die BAGW mit einem weiteren Anstieg der Wohnungslosigkeit und prognostiziert von 2015 bis 2018 sogar einen weiteren Zuwachs um ca. 200.000 auf dann 536.000 wohnungslose Menschen im Jahr 2018. Das wäre eine Steigerung um etwa 60 Prozent.

Quelle

https://www.jungewelt.de/artikel/320791.ohne-dach-%C3%BCberm-kopf.html

