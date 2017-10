Juni 1989: Umsturzversuch in Peking – Rolf Berthold, ehemaliger Botschafter der DDR in China

Eine Reihe von Medienberichten widersprechen den Behauptungen, in Peking seien Tausende von Studenten Opfer von Massenerschießungen geworden. Deutschsprachige Berichte versuchen, die Ereignisse in andere Stadtteile Pekings zu verschieben.

http://www.20min.ch/ausland/news/story/15250886

http://www.n-tv.de/politik/Massaker-war-nicht-auf-dem-Tiananmen-article12939976.html

Auch dies könnte eine Verwirrungstaktik sein. Fakt scheint zu sein, dass westliche Medien über die Vorfälle auf dem Platz des himmlischen Friedens falsch berichtet haben.

englischsprachige Berichte hier:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html

https://wikileaks.org/plusd/cables/89BEIJING18828_a.html

https://www.cbsnews.com/news/there-was-no-tiananmen-square-massacre/

https://www.workers.org/2011/world/tiananmen_0707/

Australian-based writer Wei Ling Chua challenges the western mass media and western government narrative in his well researched and analyzed book, Tiananmen Square “Massacre”?:

The Power of Words vs. Silent Evidence (Amazon, 2014).

https://dissidentvoice.org/2014/06/massacre-what-massacre/

