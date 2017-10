Japan sucht strategischen Dialog mit den USA, Indien und Australien in Opposition zu Chinas Initiative „Neue Seidenstraße“ – „One Belt, one Road“

Japan strebt einen strategischen Dialog mit den USA, Indien und Australien an, um Chinas Seidenstrassen-Politik zu entgegnen., erklärte der japanische Außenminister Taro Kono den Nikkei-News gegenüber .

Premierminister Shinzo Abe will diese Idee dem US-Präsidenten Donald Trump am 6. November während eines Gipfeltreffen präsentieren. Der Vorschlag soll Freihandel und militärische Zusammenarbeit fördern und zwar zu Land und Wasser in Südost, Süd-und Zentralasien und darüber hinaus im Nahen Osten und in Afrika. Dies erklärte Kono in einem Interview am Mittwoch .

„Wir leben in einer Ära, in der Japan diplomatisch aktiv werden muss, und einen großen strategischen Entwurf machen sollte.“, wird Kono zitiert.

„Um freie und offene Ozeane zu sichern, müssen die Themen Wirtschaft und Sicherheit angesprochen werden“. Kono sagte, Ziel sei es, qualitativ hochwertige Infrastrukturen in Asien und Afrika zu fördern.

Das große „Belt and Road“ Infrastrukturprojekt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, auch Seidenstrasse genannt wurde zuletzt in die Grundsatzerklärung der Kommunistischen Partei China aufgenommen..

Mit der „Belt and Road“ Initiative, will China eine größere Rolle auf der internationalen Bühne einnehmen, durch die Finanzierung und den Aufbau globaler Transport- und Handelsbeziehungen in mehr als 60 Ländern weltweit.

Mit der Initiative „Neue Seidenstraße“ – auch „One Belt, one Road“ oder „Belt and Road Initiative“ genannt – will Peking mit massiven Investitionen in Asien, Afrika und Europa neue Handelsrouten, Märkte und Energiequellen erschließen. China demonstriert damit den Willen, seine globale Gestaltungs- und Führungsmacht auszubauen und sich an die Spitze einer globalen wirtschaftlichen Integration zu setzen, insgesamt in mehr als 60 Ländern.

Staatschef Xi und die Kommunistische Partei hat sich zum Verfechter der globalen wirtschaftlichen Integration erklärt. China hatte diese Rolle schon auf dem letztrn Weltwirtschaftsforum in Davos formuliert: „Wir müssen dem Ziel verpflichtet bleiben, den globalen Freihandel zu entwickeln, die Liberalisierung von Handel und Investitionen durch Öffnung vorantreiben und Nein sagen zum Protektionismus.“ In dem gigantischen Infrastruktur- und Entwicklungsprojekt Neue Seidenstraße nimmt diese Vision konkrete Formen an.

Als Peking die Initiative 2013 ankündigte nahm man Bezug zur historischen Seidenstraße, die vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 13. Jahrhundert die wichtigste Handelsverbindung auf dem eurasischen Kontinent war. In China heisst das Projekt „Belt and Road“-Initiative (BRI), und es will Chinas Anbindung an den eurasischen Kontinent und die Seewege zu den Küsten Südasiens, Afrikas und Europas verwirklichen. In China und seinen Nachbarländern, aber auch in entfernteren Regionen Asiens, in Afrika und in Europa entstehen neue Schienenwege, Pipelines, Stromleitungen oder Telekommunikationsnetze oder auch Containerterminals und komplette Häfen.

Die „Belt and Road“-Initiative umfasst sechs internationale Wirtschaftskorridore von jeweils mehreren tausend Kilometer Länge, eine neue eurasische Landtrasse, neue Verbindungen von China mit der Mongolei und Russland, mit Zentral- und Westasien und der Indochinesischen Halbinsel, mit Pakistan wie mit Bangladesch, Indien und Myanmar. Die Ausdehnung reicht derzeit von Neuseeland bis Großbritannien und von der Antarktis bis Südafrika. Sogar eine Ausweitung nach Südamerika ist geplant.

