Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat in einem Interview betont, dass Rakka „ganz sicher nicht“ an die syrische Regierung unter Baschar al-Assad zurückgegeben wird. Ein Paradebeispiel für westliches Verständnis von Völkerrecht.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/meinung/59585-volkerrecht-cest-nous-macron-regierung-rakka-syrien/

