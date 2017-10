Dokument des US-Auslandsgeheimdienst NSA belegt ausländische Unterstützung für Aufständische in Syrien: Damaskus sollte „in Brand gesetzt“ werden – Präsidentenpalast, Flughafen sowie andere Einrichtungen

Der saudische Prinz Salman bin Sultan – mittlerweile Verteidigungsminister seines Landes – habe die FSA angewiesen, „Damaskus in Brand [zu] setzen“ und den noch im Betrieb befindlichen zivilen Flughafen „dem Erdboden gleich“ zu machen. Mit dem Ergebnis des Angriffs sei das wahhabitische Königshaus „sehr zufrieden“ gewesen, so die NSA. Laut dem Dokument hat der US-Geheimdienst diese Informationen im Vorfeld der Attacke durch das Überwachungsprogramm PRISM erlangt, das der Whistleblower Edward Snowden später öffentlich bekannt gemacht hatte.

Die USA und ihre Verbündeten haben den islamistischen Aufständischen in Syrien zehntausende Tonnen an Waffen und Munition zukommen lassen.

den ganzen Artikel bei RT Deutsch

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/59601-nsa-dokument-riad-befehligte-angriff-auf-damaskus/

