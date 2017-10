Aus der Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow auf der 72. Session der UN-Vollversammlung, New York 21. September 2017

„Die Bildung einer multipolaren Weltordnung ist ein objektiver Trend, der die Umverteilung des globalen Mächtegleichgewichts und die Stärkung des Faktors der ethnokulturellen Identität widerspiegelt. An diesen Trend müssen sich alle anpassen, einschließlich derer, die gewöhnt sind, die Welt herumzukommandieren. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, diesen natürlichen Prozess nicht einzudämmen. Man muss die Weltordnung gerecht und demokratisch gestalten, wie es die Gründerväter der UNO gesehen haben. Die Globalisierung darf nicht Zwietracht säen, sondern eine vereinigende Rolle spielen und Interessen sämtlicher Staaten ohne jegliche Ausnahme Rechnung tragen, indem sie zur stabilen und sicheren Zukunft der gesamten Menschheit beiträgt“.

