ARD sendet 2017 die Doku einer in Deutschland lebenden Filmemacherin aus Syrien: 2012 an der Seite der „Rebellen“ in Damaskus / Selbstmordanschlag auf Assad-Soldaten

Bilder von einer „Rebellen“-Hochzeit

Noch im August dieses Jahres sendete die ARD einen Dokumentarfilm der syrischen „Aktivistin“ Roshak Ahmad .

Titel der Doku: 12 Tage, 12 Nächte in Damaskus. Seit 2011 dokumentierte Roshak Ahmad in Syrien den „Widerstand“. In Damaskus lernt sie einen Anführer der Oppositionellen kennen. Sie begleitet ihn für 12 Tage mit ihrer Kamera. Schliesslich wird sie Zeuge wie die Nusra Front in den Stadtteil Yarmouk kommt und die Zusammenarbeit mit der Gruppe aufnimmt, die sie begleitet.

Hier die Doku : http://bit.ly/2hcq8Hz

http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/12-tage-12-naechte-in-damaskus-108.html

Der Film zeigt am Ende den Einsatz eines mit Sprengstoff beladenen Autos, mit dem die Stellung von syrischen Regierungssoldaten in die Luft gejagt wird. Unfassbar, das die ARD diesen Film noch im August dieses Jahres sendet.

Hier ein Screenshot aus dem Film, die Explosion der Autobombe:

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge