Es war dumm, dass nahezu die gesamte Linke – ob nun sozialistisch oder kommunistisch – aus Anlass der Proteste gegen die G20 in Hamburg nicht nur gegen Trump und Erdogan sondern auch gegen Putin und Xi Jinping demonstrierte! – Andreas Wehr

Es war daher einfach nur dumm, dass nahezu die gesamte Linke – ob nun sozialistisch oder kommunistisch – aus Anlass der Proteste gegen die G20 in Hamburg nicht nur gegen Trump und Erdogan sondern auch gegen Putin und Xi Jinping demonstrierte! Damit wurden Täter und Opfer gleichgesetzt! Das war ein Tiefpunkt linker Analysefähigkeit! Ich bin dem früheren Botschafter der DDR in China, Rolf Berthold, daher dankbar, dass er die chinesische Staatsführung gegen diese Angriffe der G20-Demonstranten verteidigt hat!

Auszug:

http://www.andreas-wehr.eu/ueber-fernwirkungen-der-oktoberrevolution.html

