Echo des Kalten Krieges – Warum Washington neue Atomraketen nach Europa bringen will (Sputniknews)

24.10.2017

Andauernde Nato-Manöver in Osteuropa, US-Bomber an den russischen Grenzen, Aufstockung der Truppen im Osten und nun die Erklärung, Dual-Use-Raketensysteme zur „Eindämmung Russlands“ zu nutzen – der neue Vorschlag vom US-Think-Tank CSBA an das Pentagon könnte eine neue Stufe der Eskalation bedeuten. Doch einen Plan zur Reaktion hat Russland schon.

Vor wenigen Tagen hat das amerikanische Militär-Think-Tank „Center for Strategic and Budgetary Assessments“ (CSBA) dem Pentagon vorgeschlagen, sogenannte Dual-Use-Raketensysteme, die auch Atomsprengköpfe transportieren können, in Europa zur „Eindämmung“ Russlands zu stationieren.

Mit diesem Schritt sollen die USA nach Meinung des Think-Tanks das russische Militärpotential im Gebiet Kaliningrad neutralisieren. In erster Linie geht es hierbei um die russischen taktischen Raketensysteme „Iskander“.

Doch inwiefern dieser Schritt sowohl vom militärischen als auch vom politischen Standpunkt sinnvoll ist, ist mehr als fraglich.

Im Moment ist zwar noch keine konkrete politische Entscheidung gefallen, jedoch ist das CSBA eine äußerst einflussreiche Organisation, für deren Meinung auch in der Vergangenheit nicht nur das Pentagon, sondern auch der Kongress und das Weiße Haus ein Ohr hatten.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20171024318013480-echo-kalter-krieg-washington-neue-atomraketen-europa-bringen/

