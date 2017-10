PS: Das Omari Ölfeld wurde von den kurdisch geführten SDF-Kräften besetzt. Die Nachricht, dass die syrische Armee es eingenommen habe, war verfrüht.

Am 5. September 2017 hat die syrische Armee mit ihren Verbündeten (Russland, Iran, Hisbollah) die Belagerung von Deir Ezzor durch den selbst ernannten „Islamischen Staat im Irak und in der Levante“ (ISIS) durchbrochen. Langsam kehrt das Leben in die Stadt am Euphrat zurück.

Rund 1,7 Millionen Menschen lebten vor dem Krieg in der östlichsten syrischen Provinz Deir Ezzor. Die Einwohnerzahl der Provinzhauptstadt Deir Ezzor lag bei etwa 200.000. Traditionell leben in den östlichen Gebieten Syriens diesseits und jenseits der Grenze zum Irak Beduinen und Stämme, deren Lebensrhythmus weit von dem der städtischen Bevölkerung entfernt ist. Die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie hatte Ingenieure und Facharbeiter, Lehrer, Ärzte und modernen Lebensstandard nach Deir Ezzor gebracht. Diese Mittelschicht gehörte zu den ersten, die von den selbst ernannten Freiheitskämpfern der „Freien Syrischen Armee“ (FSA) bedroht und vertrieben wurden. Der FSA sei die Nusra Front gefolgt, erinnert sich der Apotheker Ayman Diab im Gespräch mit der Autorin in Deir Ezzor. Schließlich habe Da’esh das Kommando übernommen. Da’esh ist die arabische Abkürzung für „ad-Dawlah al-Islāmiyah fī ‚l-ʿIrāq wa-sh-Shām“ (Islamischer Staat im Irak und in der Levante – IS).

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20171023317985811-deir-ez-zor-reportage/

