Es ist an der Zeit, Staats- und Euro-Terrorismus von islamistischem Terrorismus unterscheiden zu lernen. Doch das ist ein weites Feld, das es noch mutig zu beackern gilt.

weiter

https://deutsch.rt.com/inland/59464-terrorsache-anis-amri-behoerdenspitzel-im-zeugenschutzprogramm-trotz-anstiftung-und-beihilfe/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge