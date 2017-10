Aus der Rede Xi Jinpings – Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und Staatspräsident der Volksrepublik (junge Welt)

Die Mission der chinesischen Kommunisten besteht darin, das Glück für das chinesische Volk anzustreben und sich für das Wiederaufleben der chinesischen Nation einzusetzen, sagte Xi bei der Übermittlung des Berichts an den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas.

[…] Der XIX. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas sei ein sehr wichtiger Parteitag, der in der entscheidenden Phase der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand und in der Schlüsselperiode stattfinde, in der der Sozialismus chinesischer Prägung in ein neues Zeitalter eingetreten sei.

Die Hauptthemen dieses Parteitags lauten: die ursprüngliche Zielvorstellung im Kopf behalten, die Mission beherzigen, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochhalten, den entscheidenden Sieg der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand erringen, um große Siege des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter kämpfen und ununterbrochen nach Verwirklichung des Chinesischen Traums des großartigen Wiederauflebens der chinesischen Nation streben.

Xi Jinping wies darauf hin, dass in der Gegenwart tiefgreifende und komplizierte Veränderungen der inländischen und ausländischen Lage stattfinden. Die Entwicklung unseres Landes befinde sich noch immer in einer wichtigen Periode voller strategischer Chancen und weise überaus glänzende Perspektiven auf, zugleich seien auch die Herausforderungen sehr ernst. Die Genossen unserer Partei müssen unbedingt von einer höheren Warte aus und mit Weitblick in Zeiten des Friedens die Gefahren bedenken, den Mut zu Wandel und Innovation haben, nie in Erstarrung und Stagnation verfallen, durch Zusammenschluss und Führung der Bevölkerung aller Nationalitäten des ganzen Landes den entscheidenden Sieg der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand erringen und mit großer Tatkraft um große Siege des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter kämpfen.

[…] Bereits seit ihrer Gründung betrachte die Kommunistische Partei Chinas die Verwirklichung des Kommunismus als ihr höchstes Ideal und Endziel und schultere unbeirrbar die historische Mission zum großartigen Wiederaufleben der chinesischen Nation. Sie habe das Volk zusammengeschlossen und das Volk zu beispiellos harten Kämpfen geführt und ein überwältigendes und grandioses Epos geschaffen, beschrieb Xi Jinping die historische Mission in einer neuen Ära der Kommunistischen Partei Chinas. Xi Jinping wies darauf hin, dass unsere Partei das Volk zusammengeschlossen und das Volk zum richtigen Weg der Revolution geführt habe, in der die Städte vom Land aus umzingelt und die Staatsmacht durch den bewaffneten Kampf erobert worden sei. Durch die 28jährigen blutigen Kämpfe sei die neudemokratische Revolution vollzogen worden und im Jahr 1949 die Volksrepublik China gegründet worden. Damit sei der große Sprung von der tausendjährigen feudalen autokratischen Politik hin zur Volksdemokratie verwirklicht worden. Unsere Partei habe das Volk zusammengeschlossen und das Volk zur Vollendung der sozialistischen Revolution, zur Etablierung des grundlegenden sozialistischen Systems, zum Vorantreiben des sozialistischen Aufbaus sowie zur Verwirklichung des breitesten und tiefsten gesellschaftlichen Wandels in der Geschichte der chinesischen Nation geführt. […] Xi Jinping betonte, die Praxis kenne keine Grenzen, ebensowenig die theoretische Innovation. In der Welt finden jederzeit Veränderungen statt, so auch in China. »Wir müssen in der Theorie Schritt mit der Zeit halten und ständig Gesetzmäßigkeiten erkennen, um die theoretische, praxisbezogene, institutionelle und kulturelle Erneuerung sowie Erneuerungen in allen Bereichen voranzubringen.« https://www.jungewelt.de/artikel/320657.aus-der-rede-xi-jinpings.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge