Washingtons Strategie zur „Eindämmung“ Russlands absolut inadäquat – US-Think-Tank (Sputniknews)

22.10.2017

Die aktuelle US-Strategie für den Fall eines potentiellen Konfliktes mit Russland oder China ist absolut unzureichend und inadäquat angesichts der neuen Konkurrenz und der neuen Kräfteverhältnisse zwischen den Weltmächten. Dies geht aus einem Bericht des amerikanischen Think-Tanks „Center for Strategic and Budgetary Assessments“ (CSBA) hervor.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20171022317978124-washingtons-strategie-eindaemmung-russlands-inadaequat-experten/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge