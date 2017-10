Seidenstraße 2.0 – Chinas Weg zur Weltspitze

Goldwind – Weltweit größter Windenergie Produzent

– mit deutscher Technologie

Windpark 20 km x 80 km groß

Xinjiang is one of the world’s best sites for wind power and has helped propel Goldwind into the world’s largest wind turbine maker. The FT’s Lucy Hornby talks to chief executive Wu Gang.

