China is leading the world in the purchase and manufacturing of electric vehicles.

From Tesla to BYD, Chinese people buy electric vehicles in droves. E-bikes, ride sharing, electric cars, electric buses. The world is changing because China is spearheading the electric transportation revolution.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge