„Ungeachtet massiver Gegensätze mit Russland wäre die Vorstellung von der Architektur in Europa, darunter auch in Bezug auf die Sicherheit, ohne vielseitigen russischen Beitrag fehlerhaft“, erklärte Juncker am 23.10. in Straßburg.

Große Bedeutung Moskaus für Sicherheit in Europa – Konzept einer „multipolaren internationalen Gemeinschaft“

https://de.sputniknews.com/politik/20171023317998769-juncker-hebt-bedeutung-russlands-fuer-sicherheit-in-europa-hervor/

