Russlands Außenminister Lawrow:  Vorwürfe gegen Moskau spiegeln Machtkampf in den USA wider (RT Deutsch)

21.10.2017

Im Interview mit RT äußert sich der russische Außenminister Sergei Lawrow zum russisch-amerikanischen Verhältnis, den Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb der EU sowie zur Frage einer UN-Reform. Der Vorwurf der Einmischung Moskaus in die US-Wahlen spiegel laut ihm ein Machtkampf innerhalb der USA wider.

Frage: Womit rechnen unsere amerikanischen Partner, wenn sie weiterhin antirussische Stimmungen in der Gesellschaft schüren?

Sergej Lawrow: Ich denke, sie hoffen darauf, die Position der Trump-Administration zu unterminieren. Trotz aller Inkonsequenzen der aktuellen Administration des Weißen Hauses, und aller Extravaganz, hielt Donald Trump an seiner Absichtsbekundung fest, die er sowohl in seinem Wahlkampf als auch nach seiner Wahl zum Präsidenten tätigte: Die Absicht, die Beziehungen zu verbessern und mit Russland zusammenzuarbeiten.

Die meisten Demokraten können die Wut über den Verlust ihrer Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl nicht überwinden und ein Großteil der Republikaner ist mit dem Mangel des systemischen Charakters der jetzigen Verwaltung, auch des Präsidenten, unzufrieden. Unter diesen Bedingungen spiegelt diese anti-russische Hysterie in den Vereinigten Staaten, die Sie gerade erwähnten, den internen politischen Kampf wider. Das sagte der Präsident Russlands, Wladimir Putin, und dies hat sich nach unserer Analyse bestätigt.

Fast ein Jahr ist vergangen, seitdem die USA begonnen haben, die Russland-Verbindungen von Donald Trump, die Einmischung Russlands in den Wahlkampf zugunsten der Republikaner zu untersuchen. Es werden Anhörungen durchgeführt, Sonderermittlungen werden organisiert, ein Sonderstaatsanwalt wird ernannt, Dutzende Menschen werden befragt. Und trotzdem gab es im ganzen Jahr, mit so vielen an diesem Prozess beteiligten Personen, kein einziges Leak, das diese Anschuldigungen bestätigen würde. Das sagt mir viel. Es ist unmöglich, die Prozesse abzudichten, die zur Untersuchung der sogenannten „russischen Einmischung“ eingesetzt wurden. Der Vorwurf beruht offensichtlich nicht auf Tatsachen, denn sonst wären diese schon bekannt geworden.

Hier: https://deutsch.rt.com/russland/59395-russland-aussenminister-lawrow-vorwuerfe-gegen-moskau/

