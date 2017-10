20.10.2017

Die Nato übt derzeit die Sicherheitsprozeduren für den Einsatz von US-Atomwaffen. Die Übungen erfolgen auf den Nato-Stützpunkten im pfälzischen Büchel und dem belgischen Kleine Brogel. Die Übungen und die Stationierung der Atombomben sind bei Experten rechtlich sehr umstritten und stoßen auf scharfe Kritik auch aus Moskau.

https://de.sputniknews.com/politik/20171020317958561-voelkerrechtswidrig-bundeswehr-trainiert-fuer-nato-atomwaffen-einsaetze/

