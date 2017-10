Hilfstransport – Eine Fahrt in den Donbass: Eine Reise von Friedensaktivisten aus Deutschland (RT Deutsch)

Drei Friedensaktivisten aus Deutschland haben sich im Winter 2015 dazu entschlossen, humanitäre Hilfe in die Ost-Ukraine zu bringen. Dort, wo Menschen unter täglichem Beschuss leben und die humanitäre Lage katastrophal ist. Zu dem Hilfstransport erscheint nun eine Dokumentation.

An dem Hilfstransport in den Donbass nahm auch RT Deutsch-Reporterin Maria Janssen teil. Im Folgenden schildert sie ihre Erlebnisse und wie es dazu kam, für die Menschen in dem Kriegsgebiet aktiv zu werden.

https://deutsch.rt.com/europa/59384-hilfstransport-fahrt-in-donbass-reise-friedensaktivisten-deutschland/

