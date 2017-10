Von der Leyen: Deutsche Sicherheitspolitik soll Militär und Entwicklungshilfe enger verbinden (RT Deutsch)

19.10.2017

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach sich auf dem Festakt zum 25-jährigen Jubiläum der Bundesakademie für Sicherheitspolitik dafür aus, dass die neue Bundesregierung zusammenfügt, was bisher offiziell nicht zusammen ging: die neue Sicherheitspolitik solle sich durch stärkere Vernetzung von Militäreinsatz und Entwicklungshilfe auszeichnen, einem „Markenzeichen der deutschen Sicherheitspolitik“. Die Ressorts der neuen Bundesregierung müssen sich nach Ansicht von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Sicherheitspolitik noch besser abstimmen.

weiter

https://deutsch.rt.com/inland/59304-von-leyen-deutsche-sicherheitspolitik-soll-milit%C3%A4r-und-entwicklung-kombinieren-mali-als-erfolg/

