The West continues to throw gasoline on its fires.

https://www.alternet.org/division-humanity-war-and-famine

and google is clamping down on progressive sites

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge