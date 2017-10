Fall Amri: Neuer Untersuchungsausschuss »V-Mann« des LKA NRW soll Attentäter angestiftet haben (junge Welt)

Der Fall Anis Amri beschäftigt erneut einen Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags – und parallel dazu gibt es neue Recherchen zur Rolle eines V-Manns bei dem Anschlag (siehe Bericht der jungen Welt vom 19.10.). Beim Start des zweiten Untersuchungsausschusses am heutigen Freitag (10.00 Uhr) geht es aber zunächst um andere Themen: Als erster Zeuge wird ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums befragt. Das NRW-Innenministerium sagte zu den Berichten auf Anfrage, man prüfe die neuen Informationen zur Rolle des V-Manns. Dem Medienbericht zufolge hatte der Informant der NRW-Behörden vor Mitstreitern gesagt, man brauche »gute Männer, die in der Lage sind, Anschläge zu verüben«. Laut einem internen Bericht des NRW-Verfassungsschutzes habe ein Islamist berichtet, der V-Mann habe »nach einem zuverlässigen Mann für einen Anschlag mit einem Lkw« gesucht, berichteten rbb und Berliner Morgenpost. (dpa/jW)

