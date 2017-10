US-Strafverfolgungsbehörden retten 84 Kinder und Jugendliche aus der Gewalt eines Menschenhändlerrings – 120 Verhaftungen in mehreren Städten

Die Operation Cross Country XI konzentrierte die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf „Zuhälter“, die Menschenhändlerrings organisieren.

Die Zahl der verhafteten Menschenhändler und die Zahl der Kinder, die wir befreien konnten zeigt auf, warum wir diese wichtige Arbeit fortsetzen müssen. “ sagte FBI-Direktor Christopher Wray.

„Bei dieser Operation geht es nicht nur darum, Menschenhändler festzusetzen, sondern darum, dass wir diesen jungen Opfern, die sich in einem Teufelskreis von Missbrauch verfangen haben, Hilfe und Ausweg bieten.“

Die Operation ist Teil eines 2003 gegründeten Projekts namens Innocence Lost National Initiative, das seit seiner Gründung Ermittlungen und die Identifizierung von 6.500 Kindern bewerkstelligt hat.

In der San Francisco Bay Area haben die Behörden „einen zusätzlichen operativen Fokus auf Zuhälter gelegt, insbesondere auf diejenigen, die am Menschenhandel von Minderjährigen beteiligt sind“, sagte das FBI in einer Erklärung.

„Während eines Einsatzes der Rocky Mountain Innocence Lost Task Force des FBI in Denver beispielsweise wurde ein drei Monate altes Mädchen und ihre fünfjährige Schwester wiederaufgefunden, nachdem ein Freund, der bei der Familie wohnte, in einen Deal mit einer verdeckten Mitarbeiterin Task Force Offizier, anbot beide Kinder für Sex im Austausch für 600 Dollar zu verkaufen „..

Das FBI sagte, es seien 55 FBI-Büros beteiligt gewesen, darunter 78 Taskforces für die Ausbeutung von Kindern, zusammen mit 500 anderen Strafverfolgungsbehörden in mehreren Bundesstaaten und dem Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder.

Das FBI veröffentlichte das folgende Videomaterial von der Operation:

