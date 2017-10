Land Grabbing: China als neuer Kolonialherr in Afrika? Referentin: Marianna Schauzu – MEZ Berlin am Freitag, dem 3. November 2017

http://mez-berlin.de/land-grabbing-china-als-neuer-kolonialherr-in-afrika.html

Seit einiger Zeit häufen sich Vorwürfe gegenüber der Afrikapolitik Chinas. Es heißt, die Volksrepublik führe sich dort als „neuer Kolonialherr“ auf. Sie beraube die Bevölkerung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, indem sie eine aggressive Landaquisition, sogenanntes „Land Grabbing“, betreibe. In einer Veranstaltung des MEZ am Freitag, dem 3. November 2017, beschäftigt sich Marianna Schauzu unter der Überschrift „Land Grabbing: China als neuer Kolonialherr in Afrika?“ mit diesen Vorwürfen.

Eine Veranstaltung mit Marianna Schauzu am Freitag, dem 3. November 2017, 19 Uhr

China wird für Afrika immer wichtiger. Das Reich der Mitte entwickelt in zahlreichen Ländern des Kontinents die Infrastruktur, es baut Eisenbahnen, Straßen, Brücken und ganze Städte. Im Austausch dafür bezieht es von dort die verschiedensten Rohstoffe. Afrika soll auch in das von Peking entwickelte Projekt einer neuen Seidenstraße einbezogen werden.

