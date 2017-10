China-Politik: Projekt Seidenstraße in Europa (junge Welt)

»16+1«: So heißt das Format, in dem China und die Staaten Ost- und Südosteuropas regelmäßig kooperieren. 1, das ist natürlich die Volksrepublik; 16, das sind die Länder des Baltikums (Estland, Lettland, Litauen), die Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn), zudem die Länder des ehemaligen Jugoslawien (Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien) sowie Albanien, Rumänien und Bulgarien. Elf zählen zur EU, fünf nicht; alle aus der Region bis auf die Sezessionsregierung des Kosovo mischen mit.

Der erste »16+1«-Gipfel fand 2012 in Warschau statt, seitdem wird er jährlich wiederholt: 2013 in Bukarest, 2014 in Belgrad und 2015 im chinesischen Suzhou. Dieses Jahr wird er im November in Budapest abgehalten werden. Das Format ist in gewissem Maß institutionalisiert; es verfügt zum Beispiel über ein eigenes Sekretariat. Zwischen den Gipfeltreffen führen interessierte Mitglieder eigenständig bilaterale Treffen durch, die – wie die »16+1«-Initiative insgesamt – die Wirtschaftsbeziehungen stärken sollen. Ein besonderer Stellenwert wird dabei der Infrastruktur eingeräumt, daneben aber auch der Umwelttechnologie.

Warum kooperiert China mit den genannten 16 Staaten und nicht mit der EU? Die Frage wird vor allem in Berlin gestellt, wo man den Verdacht hegt, Beijing wolle die EU spalten. In der Tat hat die deutsche Außenpolitik ihrerseits oft genug zum »Divide et impera«, »Teile und herrsche«, gegriffen, um nun selbst sofort misstrauisch zu werden. Im März ist die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) der Frage intensiver nachgegangen. Sie kommt zu dem Schluss: Da ist wohl nichts dran. Vielmehr sei die Volksrepublik bestrebt, Ost- und Südosteuropa als Bindeglied, sozusagen als Plattform zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit Westeuropa, speziell mit Deutschland zu nutzen. Das aber wäre nicht sinnvoll, wenn man es sich dabei mit dem eigentlichen Ziel seiner Wirtschaftsunternehmungen durch spalterische Aktivitäten in dessen Einflussgebiet verspielt. (jk)

hier zum kompletten Artikel der Tageszeitung junge Welt:

https://www.jungewelt.de/artikel/320235.seidenstra%C3%9Fe-kritisch-be%C3%A4ugt.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge