Wir unterstützen Sahra Wagenknecht !!!!! Nur auf dem Gebiet der Außenpolitik würden wir uns von Herzen wünschen, dass Sahra Wagenknecht die syrische Regierung nicht mit Formulierungen wie „Assad ist ein blutiger Diktator“ und ähnlichem degradiert, sondern sich intensiv mit dem Konflikt und seinen Ursachen auseinandersetzt. Auch gegenüber Russland finden wir ihre Analysen bisweilen etwas undifferenziert. Die Idee einer neuen multipolaren Weltordnung sollte Unterstützung finden. Aus dieser Idee und aus den Erklärüngen der G77 Staaten, der Bewegung der Blockfreien Staaten, und der ALBA Staaten kann man vernünftige aussenpolitische Konzepte ableiten. Grundlage einer Friedenpolitik, die ja von der Partei DIE LINKE gefordert wird, muss die Ablehnung der Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten sein.

