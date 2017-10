Der Politologe und Russlandexperte Alexander Rahr hat im Gespräch mit RT Deutsch während des Waldai-Forums die zukünftige Bundesregierung, deren mögliche Russlandpolitik, Fragen der Postenvergabe sowie die Erwartungen Russlands an das künftige Kabinett erörtert.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge